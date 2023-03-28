О себе

Живу активно, мыслю позитивно!

Люблю путешествовать, люблю туризм. Люблю горы и походы. Люблю кино, орать песни в машине, куда-то двигаться, CashFlow и интересные настолки, кататься на велосипеде и байдарке, фотографировать природу, обниматься, массаж, блины, ветер, приключения, лёгкое общение, остроумные шутки, аттракционы... Это я только начал!))