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Санкт-Петербург
Живу активно, мыслю позитивно!
Санкт-Петербург
Профиль пользователя RomanVS
О себе
Живу активно, мыслю позитивно!
Люблю путешествовать, люблю туризм. Люблю горы и походы. Люблю кино, орать песни в машине, куда-то двигаться, CashFlow и интересные настолки, кататься на велосипеде и байдарке, фотографировать природу, обниматься, массаж, блины, ветер, приключения, лёгкое общение, остроумные шутки, аттракционы... Это я только начал!))
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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