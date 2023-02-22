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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Roman_034

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О себе

Всё люблю, всё умею) Живу один, всё прекрасно ✌️😁😎!!!

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
Сегодня купил билет на Колбасный Цех, а завтра еду по делам в Мск)))!
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