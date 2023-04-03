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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Roffvvb

анонимный пользователь

О себе

Основная движущая сила — это желание узнать что-то новое. Стараюсь не сидеть на месте, общителен, тянет на приключения. Призераю ложь и лизоблюдство. Прямолинейный, говорю так как есть на самом деле)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в Эрарту

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