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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Roc.si

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О себе

Режиссёр, сценарист, создатель квеста- перформанса "Король шутов".

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Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

КВАРТИРНИК НА ЗВЕНИГОРОДСКОЙ

маленькое фото пользователя anna_shanna
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Nina_L
Откликнулись 3 участника

Санкт-Петербург → собрать компанию

Квартирник на Звенигородской!

маленькое фото пользователя Ivzcom
маленькое фото пользователя Suraya
маленькое фото пользователя Mikhailovna
маленькое фото пользователя Peterburzhets
маленькое фото пользователя Artemius
маленькое фото пользователя Pavel273
Откликнулось 6 участников

Санкт-Петербург → собрать компанию

Каждую субботу квартирник на Звенигородской!

маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя DmitryD92
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Camelopardalis
Откликнулись 4 участника

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Квест- перформанс "КОРОЛЬ ШУТОВ"

Санкт-Петербург → собрать компанию

Приглашаю на квартирник в центре города!

маленькое фото пользователя AlekNemalevich
маленькое фото пользователя Nasty.07
Откликнулись 2 участника
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