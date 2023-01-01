О себе

Привет!

Люблю поговорить с новыми людьми, узнать их истории и новые интереснве аспекты жизни, на которые раньше не обращал внимания!

Сам музыкант, на данном этапе жизни больше склоняюсь к джазу/фанку. Раньше очень увлекался металлом (stratovarius до сих пор в сердечке).

Обожаю кинематограф. Единственный жанр, который плохо заходит - ромкомы:)

Также опосредованно изучаю науку и историю)) в свободное время)

Светская и барная культуры для меня, как ночь и день. Одно неустанно сменяет другое) любимый музей Русский, любимый бар the hat.