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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Robocrab

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О себе

Привет!
Люблю поговорить с новыми людьми, узнать их истории и новые интереснве аспекты жизни, на которые раньше не обращал внимания!
Сам музыкант, на данном этапе жизни больше склоняюсь к джазу/фанку. Раньше очень увлекался металлом (stratovarius до сих пор в сердечке).
Обожаю кинематограф. Единственный жанр, который плохо заходит - ромкомы:)
Также опосредованно изучаю науку и историю)) в свободное время)
Светская и барная культуры для меня, как ночь и день. Одно неустанно сменяет другое) любимый музей Русский, любимый бар the hat.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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