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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rita_Tiger

фото пользователя Rita_Tiger
фото #2 пользователя Rita_Tiger

О себе

Я увлекаюсь философией, психологией, саморазвитием. 🤓
Нравится классическая музыка, джаз, чилаут иии европа плюс))
Хожу в тренажерный зал, в бассейн,
Люблю не поверхностное общение, когда можно обсудить любую тему в глубину )).

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎭 Театр
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