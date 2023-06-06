Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rinasion

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О себе

Хей, мне 26.
Люблю жару, запах скошенной травы и сена, медленное развитие сюжета, фантастику и магический реализм. Вдохновляюсь альтернативной поп-музыкой и ретро. Состою из просмотренных Железобетона, Навсикаи из долины ветров и Со склонов Кокурико. Угораю с нежной любовью с индийских фильмов и жаб.

Обожаю бадминтон! И покататься бы с кем-нибудь на американских горках)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Marick
Екатеринбург → Другое

Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

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