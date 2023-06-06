Хей, мне 26. Люблю жару, запах скошенной травы и сена, медленное развитие сюжета, фантастику и магический реализм. Вдохновляюсь альтернативной поп-музыкой и ретро. Состою из просмотренных Железобетона, Навсикаи из долины ветров и Со склонов Кокурико. Угораю с нежной любовью с индийских фильмов и жаб. Обожаю бадминтон! И покататься бы с кем-нибудь на американских горках)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → пообщаться Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

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