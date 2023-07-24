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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя rina_loran
О себе
Пишу статьи, перевожу новости, на досуге преподаю английский. Могу поддержать как душевные разговоры о великом и не очень, так и пошутить тупые шутки и что-то веселое. Вообще, люблю пробовать что-то новое и ходить на мастер-классы. Люблю поездки и путешествия. Обожаю музыку, поэтому у меня есть песня или плейлист на любой случай жизни. В своем городе была коллекция чая, вот тут тоже буду потихоньку собирать новую. Могу определить породу любой собаки на улице, и вообще, если у тебя есть собака, то буду любить ее больше чем тебя, хе.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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