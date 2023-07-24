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Санкт-Петербург
Профиль пользователя rina_loran

фото пользователя rina_loran

О себе

Пишу статьи, перевожу новости, на досуге преподаю английский. Могу поддержать как душевные разговоры о великом и не очень, так и пошутить тупые шутки и что-то веселое. Вообще, люблю пробовать что-то новое и ходить на мастер-классы. Люблю поездки и путешествия. Обожаю музыку, поэтому у меня есть песня или плейлист на любой случай жизни. В своем городе была коллекция чая, вот тут тоже буду потихоньку собирать новую. Могу определить породу любой собаки на улице, и вообще, если у тебя есть собака, то буду любить ее больше чем тебя, хе.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Посоветуйте тренеров по хилсу для среднего уровня

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай находить интересные места вместе

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Откликнулось 8 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Elmi.21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Tomass

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Oficerova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, танцевать, путешествовать

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Darya001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Metany

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу , кайфушницу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Marmelab

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь сходить развеется

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lin_deman

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружек для близкого и веселого общения

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя pmhlv

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить за кофе, съездить на уделку, погулять у залива или сходить в баню

Откликнулись 4 участника

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