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Санкт-Петербург
Профиль пользователя rfnzrew

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О себе

Гуляю с собакой, готовлюсь к собеседованиям, ботаю прогу. Хочется новых знакомств: сходить в бар, съездить загород на электричке или посетить выставку

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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