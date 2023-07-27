Санкт-Петербург

Профиль пользователя rfnzrew

О себе Гуляю с собакой, готовлюсь к собеседованиям, ботаю прогу. Хочется новых знакомств: сходить в бар, съездить загород на электричке или посетить выставку

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Санкт-Петербург