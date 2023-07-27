⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя rfnzrew
О себе
Гуляю с собакой, готовлюсь к собеседованиям, ботаю прогу. Хочется новых знакомств: сходить в бар, съездить загород на электричке или посетить выставку
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам