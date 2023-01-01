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Санкт-Петербург
Очень люблю дективы, особенно серию Роберта Маккамона. Также обожаю новеллы, мангу, аниме и всё такое.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rezvich
О себе
Очень люблю дективы, особенно серию Роберта Маккамона. Также обожаю новеллы, мангу, аниме и всё такое.
Люблю настолки, особенно шахматы
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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