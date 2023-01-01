Санкт-Петербург

Профиль пользователя Rezvich

О себе Очень люблю дективы, особенно серию Роберта Маккамона. Также обожаю новеллы, мангу, аниме и всё такое.

Люблю настолки, особенно шахматы

Был в сети на прошлой неделе

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