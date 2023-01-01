⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rezvich

фото пользователя Rezvich

О себе

Очень люблю дективы, особенно серию Роберта Маккамона. Также обожаю новеллы, мангу, аниме и всё такое.
Люблю настолки, особенно шахматы

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в аквапарк или планетарий)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mari_sha001

Санкт-Петербург → пообщаться

Переехала в Питер совсем недавно, ищу новые знакомства😊

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Nina_L
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя S.ontiago
маленькое фото пользователя lerok
маленькое фото пользователя Ivan07
маленькое фото пользователя Tata8998
маленькое фото пользователя businka_ti
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Crazy
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя Arfa_of_spock
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя hotoln
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя Ewelmorn
маленькое фото пользователя Wowbullyks
маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам