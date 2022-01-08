Ищу здесь только подружек, хочу найти тех, с кем можно будет гулять по выходным, общаться.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.