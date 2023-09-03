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Санкт-Петербург
Профиль пользователя reyna

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О себе

Люблю играть в стрелялки, природу, и читать нравится переписываться с друзьями, крч хочу найти онлайн подружку за пределами своего региона хы🫠

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Если хотите со мной подружиться, то вперед! Я рада всем🥳

маленькое фото пользователя Olena1365
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 319 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулся 21 участник

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