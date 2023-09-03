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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя reyna
О себе
Люблю играть в стрелялки, природу, и читать нравится переписываться с друзьями, крч хочу найти онлайн подружку за пределами своего региона хы🫠
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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