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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Reygar

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О себе

Творческая личность.
Очень люблю музыку, почти любую, наибольшее предпочтение отдаю року, люблю петь.
Рисую в цифре, хоть и не так часто как хотелось бы.
Люблю гулять, хожу в спортзал и занимаюсь боксом.
Геймер, играю и разбираюсь в играх, также занимаюсь разработкой своего проекта в этой сфере.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Кооп игры, аниме , музыка

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Участие в других событиях

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