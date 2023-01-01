О себе

Творческая личность.

Очень люблю музыку, почти любую, наибольшее предпочтение отдаю року, люблю петь.

Рисую в цифре, хоть и не так часто как хотелось бы.

Люблю гулять, хожу в спортзал и занимаюсь боксом.

Геймер, играю и разбираюсь в играх, также занимаюсь разработкой своего проекта в этой сфере.