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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя reprim
О себе
я делаю лютый реп
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💨 Кальян🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре
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