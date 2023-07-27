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Санкт-Петербург
Профиль пользователя reprim

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О себе

я делаю лютый реп

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию для вечеринок

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Откликнулись 3 участника
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