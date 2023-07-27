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Санкт-Петербург
Люблю рисовать
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rencie
О себе
Люблю рисовать
Инженер по призванию, не понимаю астрологов и тарологов.
Люблю тяжелею музыку и кофе со специями
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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