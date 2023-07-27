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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rencie

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О себе

Люблю рисовать
Инженер по призванию, не понимаю астрологов и тарологов.
Люблю тяжелею музыку и кофе со специями

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

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