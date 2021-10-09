Санкт-Петербург
Профиль пользователя Remedium_Animus

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О себе

Пишу, свожу, звукоинженирую музыку, играю на большом кол-ве музыкальных инструментов, неплохо пою, есть готовые треки в стиле поп-метал. Катаюсь на кастомном чоппере. Много путешествую.
Кемпинг, программирование, психология в стеке интересов. Люблю открытых, уравновешенных, спонтанных людей

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Найти людей любящих кемпинг/эндуро/ дайвинг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

маленькое фото пользователя Monamurrk
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию на пикник

маленькое фото пользователя Helga_Msk
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка по ночному Питеру

Санкт-Петербург → Другое

Подружиться, погулять по городу, интересно провести время

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