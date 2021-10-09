Пишу, свожу, звукоинженирую музыку, играю на большом кол-ве музыкальных инструментов, неплохо пою, есть готовые треки в стиле поп-метал. Катаюсь на кастомном чоппере. Много путешествую. Кемпинг, программирование, психология в стеке интересов. Люблю открытых, уравновешенных, спонтанных людей

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🧠 Психология / саморазвитие

🖼 Выставка / музей

Санкт-Петербург → Другое Подружиться, погулять по городу, интересно провести время

Санкт-Петербург → Другое На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

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