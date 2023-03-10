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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Reimlich

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О себе

Я влюблена в леса и горы!
Люблю послушать музыку, в основном это рок/фолк/метал/блюз, но не исключительно, просто мне было бы сложно перечислить все, что я люблю)

Хочу взять себя в руки и снова начать бегать, а ещё научиться наконец играть на гитаре и барабанах.. Ещё люблю петь и танцевать!
Мое сердце разрывается от умиления каждый раз, когда я наблюдаю за кошками..

Обожаю медитативные прогулки на природе и прогулки вообще, так что ищу компанию:)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
В погоне за последними тёплыми днями и тёплым общением
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Давайте придумаем себе достойное приключение??

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое
Друзья, где вы?..
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое
Музыкальный пикник в парке на беговой
маленькое фото пользователя Nina_L
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по городу
маленькое фото пользователя MarMikh
Санкт-Петербург → Другое
Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)
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