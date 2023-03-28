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Санкт-Петербург
Профиль пользователя ReiAn

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О себе

Нам не могу понять и по поводу этого мира и в России в поисках работы в Москве на первое ц ц и в

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Вообще я за потрхать...
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