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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Reginleyw

фото пользователя Reginleyw
фото #2 пользователя Reginleyw

О себе

Работаю вахтовым методом. Есть молодой человек и 2 кошки.
Смотрю сериалы/аниме/фильмы. Жанр и происхожден е не особо важны, главное чтобы зацепил
Играю в Overwatch, Paladins, Genshin Impact.
Люблю иногда выпить. Курю

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить
Пообщаться, покидаться мемами

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
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