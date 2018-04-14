Катаю на роликах, играю в настолки типа манчикна, взрывных котят. В целом за любой кипешь (наверное даже за голодовку :-D). Хочу домашнее животное (котенка), но всё никак не получается выбрать.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💃 Потанцевать 💨 Кальян

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