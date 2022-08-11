Санкт-Петербург
Профиль пользователя RedFox
О себе
Всем привет)
Новый опыт и эксперименты как девиз по жизни. Мотивация из разряда Just for fun. За любой движ главное что с обоюдного согласия.
Увлекаюсь кулинарией, танцами, книгами по психологии, аниме, пытаюсь осваивать Java и много чего ещё)
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
погулять по вечернему петербургу
Пофотографирую красиво тебя!
Anyaseyo! 🐙
Выпить красного в парке
Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)
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