27 лет. Сериальный задрот. Ещё пытаюсь в чтение. Сейчас читаю: Алексей Поляринов "Центр тяжести", Луиза Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Слушаю в основном инди рок. Люблю подкасты про маньяков и русские фильмы, вообще смотрю всё по настроению, могу и мультики. Обожаю природу, с удовольствием изучаю Лен.область, Карелию, небольшие города. В поисках интересного хобби и людей с похожими интересами.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

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