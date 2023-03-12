Санкт-Петербург
Профиль пользователя Raymond
Профиль обновлён 28 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Anyaseyo! 🐙
Санкт-Петербург → Другое
Выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар, поболтать:)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на разводные мосты
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