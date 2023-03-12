Санкт-Петербург
Профиль пользователя Raymond

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Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Велопрогулка, либо пешая прогулка с кофе по центру Петербурга.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию, желательно Невский район

маленькое фото пользователя Tien
Санкт-Петербург → Другое

Anyaseyo! 🐙

маленькое фото пользователя MariyaK
Санкт-Петербург → Другое

Выпить кофе

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар, поболтать:)

маленькое фото пользователя Ylchik
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на разводные мосты

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.