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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Raya01

фото пользователя Raya01

О себе

Привет , я Рая 😁
Мне 34 года
Живу в Питере с рождения
Очень много работаю ( я мастер в нейл индустрии 💅)
Из-за большой загруженности мало времени на офлайн общение😔
Ищу подругу с кем можно будет поболтать обо всем и ни о чем ( скорее всего по телефону 😅)
Когда выпадает свободное время - я за любой
кипишь 👍только учитывайте приклоный
возраст
В доску своя , светские разговоры поддержать не смогу 🤷‍♀️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подругу для поболтать и погулять

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулись 33 участника

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Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

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Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение

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Хочу найти подругу

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Найти компанию.

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+30 общаемся, встречаемся, делимся лайфхаками «как дальше жить».

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Есть кто с Коменды?

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