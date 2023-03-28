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Санкт-Петербург
Привет , я Рая 😁
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Raya01
О себе
Привет , я Рая 😁
Мне 34 года
Живу в Питере с рождения
Очень много работаю ( я мастер в нейл индустрии 💅)
Из-за большой загруженности мало времени на офлайн общение😔
Ищу подругу с кем можно будет поболтать обо всем и ни о чем ( скорее всего по телефону 😅)
Когда выпадает свободное время - я за любой
кипишь 👍только учитывайте приклоный
возраст
В доску своя , светские разговоры поддержать не смогу 🤷♀️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
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