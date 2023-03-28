О себе

Привет , я Рая 😁

Мне 34 года

Живу в Питере с рождения

Очень много работаю ( я мастер в нейл индустрии 💅)

Из-за большой загруженности мало времени на офлайн общение😔

Ищу подругу с кем можно будет поболтать обо всем и ни о чем ( скорее всего по телефону 😅)

Когда выпадает свободное время - я за любой

кипишь 👍только учитывайте приклоный

возраст

В доску своя , светские разговоры поддержать не смогу 🤷‍♀️