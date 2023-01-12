Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ravana
О себе
🎭 Учусь, играю и люблю театр. А также все что связано с творчеством реализацией, поиском и искусством.
🏂 Скейты или пешие прогулки по городу и окрестностям - идеально
📷 Побродить с камерой по городу в поисках кадра
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Друзья, где вы?..
Я тоже хочу подружиться :)
В любое удобное время дружелюбно провести досуг
Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.
Поиск общения после переезда:)
Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.