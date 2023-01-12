Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ravana

фото пользователя Ravana

О себе

🎭 Учусь, играю и люблю театр. А также все что связано с творчеством реализацией, поиском и искусством.
🏂 Скейты или пешие прогулки по городу и окрестностям - идеально
📷 Побродить с камерой по городу в поисках кадра

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Приглашаю на спектакль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Alvin
Санкт-Петербург → Другое

Я тоже хочу подружиться :)

маленькое фото пользователя ILIS
Санкт-Петербург → Другое

В любое удобное время дружелюбно провести досуг

маленькое фото пользователя Myskina
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

маленькое фото пользователя Ilyakruger
Санкт-Петербург → Другое

Поиск общения после переезда:)

маленькое фото пользователя Baal
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

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