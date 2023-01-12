🎭 Учусь, играю и люблю театр. А также все что связано с творчеством реализацией, поиском и искусством. 🏂 Скейты или пешие прогулки по городу и окрестностям - идеально 📷 Побродить с камерой по городу в поисках кадра

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

📺 Политика 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба

Санкт-Петербург → собрать компанию Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.