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Санкт-Петербург
💥Владелица старушки-лабрадора.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ran_Fills
О себе
💥Владелица старушки-лабрадора.
💥Люблю играть в шахматы и шашки, но ни разу в жизни не выиграла в игре в карты.
💥Пытаюсь выучить испанский, неплохо говорю на английском.
💥В планах пройти древний путь по Испании в 800 км. "Камино де Сантьяго".
💥 Мой любимый фильм "Трасса 60". Напиши мне про свой)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
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Участие в других событиях
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