О себе

💥Владелица старушки-лабрадора.

💥Люблю играть в шахматы и шашки, но ни разу в жизни не выиграла в игре в карты.

💥Пытаюсь выучить испанский, неплохо говорю на английском.

💥В планах пройти древний путь по Испании в 800 км. "Камино де Сантьяго".

💥 Мой любимый фильм "Трасса 60". Напиши мне про свой)