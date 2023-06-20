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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ran_Fills

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О себе

💥Владелица старушки-лабрадора.
💥Люблю играть в шахматы и шашки, но ни разу в жизни не выиграла в игре в карты.
💥Пытаюсь выучить испанский, неплохо говорю на английском.
💥В планах пройти древний путь по Испании в 800 км. "Камино де Сантьяго".
💥 Мой любимый фильм "Трасса 60". Напиши мне про свой)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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