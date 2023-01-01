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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rami87

фото пользователя Rami87

О себе

Мне очень нравится классическая музыка

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляйтесь, поговорите и выпейте кофе

Санкт-Петербург → пообщаться

Я говорю по-английски. И мне нужно общаться и говорить на русском языке, чтобы в

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 57 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Завести друзей

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

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Прогуляться

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Познакомиться с новыми людьми

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Санкт-Петербург → другое

Развлечься

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Нижний Новгород → пообщаться

Интересных и весёлых разговоров.

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