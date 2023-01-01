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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rami87
О себе
Мне очень нравится классическая музыка
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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