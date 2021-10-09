Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rainy_spb
О себе
Очень скучно!! Хочу найти друзей в новом городе)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей и знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру, попить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу гулять и общаться
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кино/кафе/клуб)
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Санкт-Петербург → Другое
Погулять)))))))
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию
Санкт-Петербург → Другое
Просто погулять
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо отдохнуть
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
На каток , посидеть где-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Потусить в баре
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по городу
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