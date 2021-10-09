Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rainman
О себе
Огромная любовь к музыке различных жанров. С радостью подпеваю и W.A.S.P., и Аллегровой с Меладзе)
Люблю посидеть попить, поесть вкусного с приятным человеком (хоть я и не особо разговорчив). Прекрасный слушатель с огромным чувством эмпатии, воспитанной годом с психотерапевтом.
В запасе большая коллекция историй, связанных с работой в соцсетях всех стран ;)
Профиль обновлён 12 ноября 2022 г.
События пользователя
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