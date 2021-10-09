Я Саша, мне 28 лет. Художник в обучении и мама. Очень люблю музыку, навсегда в моём сердце Taylor Swift и Green apelsin, а вообще слушаю очень разную. Обожаю гулять по городу и музеям. Иногда могу пропасть в онлайн играх. Так же обожаю играть в настолки. Смотрю кучу сериалов и мультики с красивой рисовкой, ну и конечно аниме и дорамы. Обожаю общаться 🤍

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

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