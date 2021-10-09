Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rabenda_kohi

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О себе

Я Саша, мне 28 лет.
Художник в обучении и мама.
Очень люблю музыку, навсегда в моём сердце Taylor Swift и Green apelsin, а вообще слушаю очень разную. Обожаю гулять по городу и музеям. Иногда могу пропасть в онлайн играх. Так же обожаю играть в настолки.
Смотрю кучу сериалов и мультики с красивой рисовкой, ну и конечно аниме и дорамы. Обожаю общаться 🤍

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Naraa
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться ,перекусить.

маленькое фото пользователя AlexandraTZ
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу завести новые знакомства

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Aleina
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя sokol76
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Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.

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Санкт-Петербург → Другое

Ищу классных девчонок для душевного общения;)

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Санкт-Петербург → Другое

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