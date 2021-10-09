Санкт-Петербург
Профиль пользователя Rabenda_kohi
О себе
Я Саша, мне 28 лет.
Художник в обучении и мама.
Очень люблю музыку, навсегда в моём сердце Taylor Swift и Green apelsin, а вообще слушаю очень разную. Обожаю гулять по городу и музеям. Иногда могу пропасть в онлайн играх. Так же обожаю играть в настолки.
Смотрю кучу сериалов и мультики с красивой рисовкой, ну и конечно аниме и дорамы. Обожаю общаться 🤍
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
В поиске родственной души:3
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Прогуляться ,перекусить.
Я хочу завести новые знакомства
Прогуляться
Ищу новых друзей
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Прогуляться
Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.
Ищу классных девчонок для душевного общения;)
На сайте впервые
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