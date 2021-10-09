Санкт-Петербург
Профиль пользователя R1na

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О себе

Я могу молчать и вздыхать одновременно с тобой🤔

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай будем идти, пить кофе и курить.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Skela
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с кем-нибудь

маленькое фото пользователя Goldwc
Санкт-Петербург → Другое

Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

маленькое фото пользователя V_MOL
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Andrew_spb
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться либо прокатиться

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