Санкт-Петербург
Профиль пользователя qbzerodp
О себе
В душе я дрифтер, но не вожу, потому что не хочу создавать аварийные ситуации 😅 (ну и следственно мне заходит Phonk)
Катаюсь на велосипеде
Гуляю
Слушаю книги, в основном практическую литературу: Психология, Бизнес, Маркетинг, Реклама, Личностный рост.
Однако, могу прочитать и что-нибудь художественное.
Могу поиграть во что-нибудь по сети.
Когда-то давно играл в страйкболи теперь пробую к этому возвращаться.
Люблю бильярд и хожу в него все чаще, приятно видеть как мой скилл растёт.
Боулинг тоже люблю, но довольно трудно найти для него компанию.
Люблю горные лыжи. Пробовал сёрфинг и мне очень понравилось)))) (Но вы сами понимаете что это не для ЛО)
В прошлом занимался конкуром, был в нем очень хорош, но перестал получать удовольствие.
Играл в большой теннис в юности и занимался плаванием.
До сих пор иногда играю в настольный теннис.
Мне нравятся глубокие мысли и аргументированные точки зрения, даже если они крайне нестандартные.
За культуру общения и красивый язык, но могу и использовать крепкое словцо если нет возможности придать необходимую эмоциональную окраску литературным языком.
Спокойно и с вниманием принимаю конструктивную и аргументированную критику.
Стараюсь быть всегда счастливым :)
Раньше много путешествовал, сейчас после длительного перерыва возобновил эту практику)))
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
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