В душе я дрифтер, но не вожу, потому что не хочу создавать аварийные ситуации 😅 (ну и следственно мне заходит Phonk) Катаюсь на велосипеде Гуляю Слушаю книги, в основном практическую литературу: Психология, Бизнес, Маркетинг, Реклама, Личностный рост. Однако, могу прочитать и что-нибудь художественное. Могу поиграть во что-нибудь по сети. Когда-то давно играл в страйкболи теперь пробую к этому возвращаться. Люблю бильярд и хожу в него все чаще, приятно видеть как мой скилл растёт. Боулинг тоже люблю, но довольно трудно найти для него компанию. Люблю горные лыжи. Пробовал сёрфинг и мне очень понравилось)))) (Но вы сами понимаете что это не для ЛО) В прошлом занимался конкуром, был в нем очень хорош, но перестал получать удовольствие. Играл в большой теннис в юности и занимался плаванием. До сих пор иногда играю в настольный теннис. Мне нравятся глубокие мысли и аргументированные точки зрения, даже если они крайне нестандартные. За культуру общения и красивый язык, но могу и использовать крепкое словцо если нет возможности придать необходимую эмоциональную окраску литературным языком. Спокойно и с вниманием принимаю конструктивную и аргументированную критику. Стараюсь быть всегда счастливым :) Раньше много путешествовал, сейчас после длительного перерыва возобновил эту практику)))

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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