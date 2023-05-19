Санкт-Петербург
Профиль пользователя Python_fast
О себе
Люблю поговорить, совместное времяпрепровождение, поиграть в игры, почитать мангу. Ещё нравится программирование
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.