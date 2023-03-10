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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pysik
О себе
Кто тут?!а это ты )ну тогда читай😜 .я обычная девушка.мне 26.живу в Санкт Петербурге два года .живу по графику работа дом работа .хочется разнообразия в выходные,а не просто сидеть дома .у меня имеется муж и чихуахуа.занимаюсь как хобби фотографиями .могу общаться на любые темы.выслушать для тех кто хочет поговорить .кому интересно милости прошу,пишите отвечу😘 ещё я милая пухляшка😜
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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