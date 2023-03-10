О себе

Кто тут?!а это ты )ну тогда читай😜 .я обычная девушка.мне 26.живу в Санкт Петербурге два года .живу по графику работа дом работа .хочется разнообразия в выходные,а не просто сидеть дома .у меня имеется муж и чихуахуа.занимаюсь как хобби фотографиями .могу общаться на любые темы.выслушать для тех кто хочет поговорить .кому интересно милости прошу,пишите отвечу😘 ещё я милая пухляшка😜