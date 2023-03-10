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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя PushU
О себе
Жизнь скучна, если не разбавлять ее приятными людьми и увлечениями. Взрослая жизнь внесла свои коррективы, но сейчас чувствую силы все изменить. Люблю рок и металл, к примеру рабочий день помогает разбавить улыбкой Пневмослон. Увлекалась фотографией, много где побывала в Питере и области, но могу составить компанию или предложить что интересное по пути. Временами люблю покурить кальян и выпить вина в приятной компании. Открыта для общения и совместного времяпровождения.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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Участие в других событиях
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