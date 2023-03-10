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Санкт-Петербург
Профиль пользователя PushU

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О себе

Жизнь скучна, если не разбавлять ее приятными людьми и увлечениями. Взрослая жизнь внесла свои коррективы, но сейчас чувствую силы все изменить. Люблю рок и металл, к примеру рабочий день помогает разбавить улыбкой Пневмослон. Увлекалась фотографией, много где побывала в Питере и области, но могу составить компанию или предложить что интересное по пути. Временами люблю покурить кальян и выпить вина в приятной компании. Открыта для общения и совместного времяпровождения.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Участие в других событиях

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Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

Откликнулось 13 участников

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Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Концерт Zero People. Кто составит компанию?)

Откликнулся 1 участник

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