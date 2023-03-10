О себе

Жизнь скучна, если не разбавлять ее приятными людьми и увлечениями. Взрослая жизнь внесла свои коррективы, но сейчас чувствую силы все изменить. Люблю рок и металл, к примеру рабочий день помогает разбавить улыбкой Пневмослон. Увлекалась фотографией, много где побывала в Питере и области, но могу составить компанию или предложить что интересное по пути. Временами люблю покурить кальян и выпить вина в приятной компании. Открыта для общения и совместного времяпровождения.