Играю в компьютерные игры, выживалки. В cs.go. Пью пиво, гуляю. Люблю слать мемасики вместо ответа. Ощущаю себя Петросяном в такие моменты. Обожаю отдых на природе, с палатками. С шашлыком, да на всю ночь песни петь. Эхх.. Иногда читаю. Литература разная. Любимая книга "Цветы для Элджернона". Я даже всплакнул в конце. Из музыки предпочитаю deep house, но в основном слушаю всё подряд, начиная от Аллы Пугачевой, заканчивая Ramsstein. Сижу на пикабу. Давно. Читаю почти каждый день. Мой ник кстати пюре. Которое картофельное. Люблю его, знаете ли. Особенно с котлеткой.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

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