Санкт-Петербург
Профиль пользователя pure
О себе
Играю в компьютерные игры, выживалки. В cs.go.
Пью пиво, гуляю. Люблю слать мемасики вместо ответа. Ощущаю себя Петросяном в такие моменты.
Обожаю отдых на природе, с палатками. С шашлыком, да на всю ночь песни петь. Эхх..
Иногда читаю. Литература разная. Любимая книга "Цветы для Элджернона". Я даже всплакнул в конце.
Из музыки предпочитаю deep house, но в основном слушаю всё подряд, начиная от Аллы Пугачевой, заканчивая Ramsstein.
Сижу на пикабу. Давно. Читаю почти каждый день.
Мой ник кстати пюре. Которое картофельное. Люблю его, знаете ли. Особенно с котлеткой.
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.