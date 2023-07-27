О себе

Очень люблю свою работу. Работаю поваром, веду свой бизнес в сфере общепита. В свободное время занимаюсь фотосъемкой на пленочный фотоаппарат. Увлекаюсь сноуборда и тяжёлой атлетикой. Люблю много и долго гулять по улицам питера заглядывая по путно в парадные и отмечать интересные места на карте. Организовываю вечерние посиделки компанией с вином и стейками за приятной беседой или настолкам