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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя PuhliyShmel
О себе
Очень люблю свою работу. Работаю поваром, веду свой бизнес в сфере общепита. В свободное время занимаюсь фотосъемкой на пленочный фотоаппарат. Увлекаюсь сноуборда и тяжёлой атлетикой. Люблю много и долго гулять по улицам питера заглядывая по путно в парадные и отмечать интересные места на карте. Организовываю вечерние посиделки компанией с вином и стейками за приятной беседой или настолкам
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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