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Санкт-Петербург
Профиль пользователя PuhliyShmel

фото пользователя PuhliyShmel

О себе

Очень люблю свою работу. Работаю поваром, веду свой бизнес в сфере общепита. В свободное время занимаюсь фотосъемкой на пленочный фотоаппарат. Увлекаюсь сноуборда и тяжёлой атлетикой. Люблю много и долго гулять по улицам питера заглядывая по путно в парадные и отмечать интересные места на карте. Организовываю вечерние посиделки компанией с вином и стейками за приятной беседой или настолкам

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🏫 Учеба☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в настолки, познакомиться с новыми людьми, съесть стейк

маленькое фото пользователя Ravana
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OldDanila

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

23-30 примерно, отдыхаем, весилимся, вкусно кушоем!

Откликнулись 3 участника

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