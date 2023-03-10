Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pualine

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фото #2 пользователя Pualine

О себе

люблю кино, литературу, заниматься любой творческой деятельностью, камерные места, пикники в парках, кофе, активный отдых, пешие прогулки по городу. открыта к знакомствам, общению и вашим предложениям о совместном времяпрепровождении

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

пойти на концерт Zoloto

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку (родственную душу)

маленькое фото пользователя AliceLi
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Ищу подругу

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Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя Elmi.21
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Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

маленькое фото пользователя Dsofaa
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Найти подружку

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Завести новые знакомства, прогуляться

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В поисках компании для совместного досуга!

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Куда угодно:)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.