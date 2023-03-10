Санкт-Петербург
Профиль пользователя Pualine
О себе
люблю кино, литературу, заниматься любой творческой деятельностью, камерные места, пикники в парках, кофе, активный отдых, пешие прогулки по городу. открыта к знакомствам, общению и вашим предложениям о совместном времяпрепровождении
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу новых подруг
Найти подружку (родственную душу)
Ищу подругу
Погулять, пофотографировать тебя
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
Найти подружку
Завести новые знакомства, прогуляться
В поисках компании для совместного досуга!
Куда угодно:)
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.