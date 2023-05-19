Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ptiza
О себе
Так то я психолог (гештальт-терапевт), но хочется поболтать не только с клиентами и коллегами.
Люблю концерты рок музыки или иногда джаз.
Нравится ходить в вино, к сожалению в последнее время с этим хуже, ну как и с концертами.
С удовольствием выпью в баре, а если там живая музыка, то вообще отлично.
Обожаю
Своих сфинксов
Как хобби - настраиваю телефоны и комптютеры родственникам и знакомым.
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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Участие в других событиях
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