Так то я психолог (гештальт-терапевт), но хочется поболтать не только с клиентами и коллегами. Люблю концерты рок музыки или иногда джаз. Нравится ходить в вино, к сожалению в последнее время с этим хуже, ну как и с концертами. С удовольствием выпью в баре, а если там живая музыка, то вообще отлично. Обожаю Своих сфинксов Как хобби - настраиваю телефоны и комптютеры родственникам и знакомым.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Пройтись по барам и гулять до рассвета

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Можно и в баре посидеть

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