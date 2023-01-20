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Санкт-Петербург
Смотрю кино/документалки/NETFLIX, гуляю, периодически выбираюсь на концерты/выставки/музеи/стендап
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Prosvetovskiy
О себе
Смотрю кино/документалки/NETFLIX, гуляю, периодически выбираюсь на концерты/выставки/музеи/стендап
Буду рад компании, для посещения вышеподобных локаций и приятных знакомств )
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре
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