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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Prosvetovskiy

фото пользователя Prosvetovskiy

О себе

Смотрю кино/документалки/NETFLIX, гуляю, периодически выбираюсь на концерты/выставки/музеи/стендап

Буду рад компании, для посещения вышеподобных локаций и приятных знакомств )

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки, кино, выставки

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