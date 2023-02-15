Санкт-Петербург
Профиль пользователя ProstoDmitriy

фото пользователя ProstoDmitriy
фото #2 пользователя ProstoDmitriy
фото #3 пользователя ProstoDmitriy
фото #4 пользователя ProstoDmitriy
фото #5 пользователя ProstoDmitriy
фото #6 пользователя ProstoDmitriy
фото #7 пользователя ProstoDmitriy
фото #8 пользователя ProstoDmitriy

О себе

Меня зовут Дмитрий, 30 лет (экстраверт, хочу найти таких-же)
Хочется создать / вступить в группу адекватных людей готовых к постоянному разностороннему времяпрепровождению, очень лёгок на подъем. Готов к новым хобби.
Отношений не ищу (счастлив уже более 10 лет)

Есть собака - основное хобби) - > соответственно прогулки где только возможно (летом обожаю лес и собирать грибы)
Коньки на начальном уровне, бильярд, горные лыжи, стендап, сериалы ( особенно Кубик в Кубе, для тех кто понимает)
Не против начать играть в настолки (более простые), не те что на 10+ часов, когда-то нравилась игра UNO, покер в хорошей компании

Профиль обновлён 24 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в на каток/на прогулку/в бильярд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Gasta
Санкт-Петербург → Другое

найти новые знакомства ,съездить куда-то

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

маленькое фото пользователя LisaAlisa030
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.