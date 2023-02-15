Меня зовут Дмитрий, 30 лет (экстраверт, хочу найти таких-же) Хочется создать / вступить в группу адекватных людей готовых к постоянному разностороннему времяпрепровождению, очень лёгок на подъем. Готов к новым хобби. Отношений не ищу (счастлив уже более 10 лет) Есть собака - основное хобби) - > соответственно прогулки где только возможно (летом обожаю лес и собирать грибы) Коньки на начальном уровне, бильярд, горные лыжи, стендап, сериалы ( особенно Кубик в Кубе, для тех кто понимает) Не против начать играть в настолки (более простые), не те что на 10+ часов, когда-то нравилась игра UNO, покер в хорошей компании

Профиль обновлён 24 февраля 2023 г.

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