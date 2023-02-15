Санкт-Петербург
Профиль пользователя ProstoDmitriy
О себе
Меня зовут Дмитрий, 30 лет (экстраверт, хочу найти таких-же)
Хочется создать / вступить в группу адекватных людей готовых к постоянному разностороннему времяпрепровождению, очень лёгок на подъем. Готов к новым хобби.
Отношений не ищу (счастлив уже более 10 лет)
Есть собака - основное хобби) - > соответственно прогулки где только возможно (летом обожаю лес и собирать грибы)
Коньки на начальном уровне, бильярд, горные лыжи, стендап, сериалы ( особенно Кубик в Кубе, для тех кто понимает)
Не против начать играть в настолки (более простые), не те что на 10+ часов, когда-то нравилась игра UNO, покер в хорошей компании
Профиль обновлён 24 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
погулять по вечернему петербургу
В поиске родственной души:3
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Сходить в кино/кафе/клуб)
Погулять)))))))
Ищу новых знакомых
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