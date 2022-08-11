Санкт-Петербург
Профиль пользователя Proksi

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О себе

Мачо - небритый мерзавец из фильмов или сбывшаяся мечта женщины, охотник за женскими душами или неприручаемый зверь. Артист, умеющий создать романтизм, востребованный парень в вельветовых брюках. Бываю лысым-Куценко, дизель, Фантомас.

Профиль обновлён 26 ноября 2022 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Желательно рядом с домом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

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Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя Katyatigra
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых

маленькое фото пользователя Lisichka
Санкт-Петербург → Другое

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