Санкт-Петербург
Профиль пользователя prize

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О себе

Слушаю
Занимаюсь

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Творческая фотосессия. Спб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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