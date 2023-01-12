Слушаю музыку, очень люблю любую от техно до сольного фортепиано. Занимался спортом: большой теннис, сноуборд, велик, коньки, зал. На любую тему можно общаться со мной, я очень многогранный- всё сразу и ни*его толком!

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.