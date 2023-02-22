Санкт-Петербург
Профиль пользователя Polly_18

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О себе

Я учусь на парикмахера
Обожаю животных , у самой есть кот и кошка
Не люблю проводить время в клубах, барах и тп ( тк я в отношениях и такой вариант я не одобряю)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

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