Санкт-Петербург
Профиль пользователя polin.ink

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О себе

Люблю активный отдых, ищу компанию, чтобы ходить вместе в зал, на пробежки, кататься на велике, ездить в путешествия 🖤

Люблю безумно творчество и всё, что с ним связано, фотография и татуировка - моя любовь

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

покататься на великах!

Санкт-Петербург → пообщаться

устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

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