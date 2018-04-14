Люблю активный отдых, ищу компанию, чтобы ходить вместе в зал, на пробежки, кататься на велике, ездить в путешествия 🖤 Люблю безумно творчество и всё, что с ним связано, фотография и татуировка - моя любовь

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.