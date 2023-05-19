Санкт-Петербург
Профиль пользователя polinasavus

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фото #2 пользователя polinasavus

О себе

клинический психолог, юнгианка🤓
ищу подружек

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

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