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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Polina_23
О себе
Люблю слушать разную музыку, в том числе Сербскую,читать книги обожаю и многое другое . Замужем пока что не работаю.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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