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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Polina_23

фото пользователя Polina_23

О себе

Люблю слушать разную музыку, в том числе Сербскую,читать книги обожаю и многое другое . Замужем пока что не работаю.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки и интересное времяпровождение

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Sofi_20

Москва → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн с тобой

Откликнулось 18 участников

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