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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Polikor

фото пользователя Polikor

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

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