Санкт-Петербург
Профиль пользователя Polechka
О себе
Милая красивая девочка ☺️
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
Санкт-Петербург → Другое
я не мэстный, помоги мне🥲
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей для ярких летних воспоминаний
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию друзей с общими интересами
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться в центре города
Санкт-Петербург → Другое
Приехал с друзьями в Питер и ищу женскую компанию для приятного отдыха
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