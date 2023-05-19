Санкт-Петербург
Профиль пользователя Polechka

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О себе

Милая красивая девочка ☺️

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить в кальянную 🙂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Санкт-Петербург → Другое

я не мэстный, помоги мне🥲

маленькое фото пользователя ekkkaterina
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей для ярких летних воспоминаний

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию друзей с общими интересами

маленькое фото пользователя Ivan07
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться в центре города

маленькое фото пользователя LLImara
Санкт-Петербург → Другое

Приехал с друзьями в Питер и ищу женскую компанию для приятного отдыха

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.